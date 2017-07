Jefferies senkt Ziel für Klöckner & Co auf 10,50 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co von 11,00 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Während die schwächelnden Stahlpreise die Ziele für das dritte Quartal belasteten, habe der Stahl- und Metallhändler weiter die gesunde Nachfrage und die Basispreise betont, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer Studie am Donnerstag. Zusätzliches Ergebniswachstum sei allerdings wieder ab dem vierten Quartal bis hinein ins Jahr 2018 zu erwarten./ck/la Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.