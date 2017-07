Jefferies senkt Ziel für AB Inbev auf 115 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 120 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach einem Nullwachstum beim Ergebniswachstum aus eigener Kraft (Ebitda) 2016, habe der Brauereikonzern im ersten Quartal wieder ein Plus von 5,8 Prozent gemeldet, und im zweiten sollte das Plus 7,8 Prozent betragen, erwartet Analyst Edward Mundy laut einer Studie vom Montag. Für die zweite Jahreshälfte rechnet er dann mit einem Ebitda-Wachstum im mittleren Zehner-Prozent-Bereich. Der vormalige Gegenwind aus Brasilien dürfte dann zu Rückenwind für AB Inbev werden./ck/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.