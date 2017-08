Jefferies senkt Ziel für Essilor auf 132 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Essilor":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Essilor von 136 auf 132 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Schwierige Geschäftsbedingungen in Brasilien und China überschatteten die Fortschritte des Brillenglasherstellers in den Kernmärkten USA und Europa, schrieb Analyst Chris Cooper in einer Studie vom Mittwoch. Obwohl das zweite Halbjahr besser als das erste ausfallen sollte, habe er seine Schätzungen etwas reduziert./gl/edh Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.