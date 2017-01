Jefferies senkt Ziel für Danone auf 67,50 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone vor der Berichtssaison im Konsumgütersektor von 70,00 auf 67,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Er rechne branchenweit mit einem schwachen vierten Quartal und nur vorsichtigen Aussagen zum Ausblick, schrieb Analyst Martin Deboo in einer Branchenstudie vom Montag. Wegen Problemen bei Babyartikeln in China sowie dem verzögerten Neustart von Activia-Milchprodukten seien Verbesserungen bei Danone erst im zweiten Halbjahr 2017 zu erwarten./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.