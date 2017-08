Jefferies senkt Ziel für Daimler auf 51 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Daimler von 56 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen.Trotz der schwachen Aktienkursentwicklung seit Jahresbeginn bleibe er bei seinem Anlageurteil, da er nach wie vor Sorge habe wegen des Auseinanderlaufens der moderaten Barmittel-Generierung auf der einen Seite und einer hohen Dividendenzahlung sowie ambitionierten Investitionen in Zukunftstechnologien für Autos auf der anderen Seite, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer Studie zu deutschen Autobauern vom Montag./ck/mis Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.