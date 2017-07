Jefferies senkt Ziel für Continental auf 216 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental von 220 auf 216 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Trotz eines erwartet starken zweiten Quartals halte er das Kurspotenzial bei Autozulieferern vorausschauend für begrenzt, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die Sektorwerte seien im historischen Vergleich an ihrem Höhepunkt und es fehle an der Aussicht auf steigende Margen. Außerdem bestünden im zweiten Halbjahr Risiken mit Blick auf die Produktion in Nordamerika und China./tih/bek Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.