Jefferies senkt Ziel für Brenntag auf 56 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag nach dem Kursrutsch seit Mai von 63 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Mit dem Bewertungsabschlag gegenüber den globalen Chemie-Wettbewerbern seien sowohl die kurzfristigen Risiken als auch die Zweifel am Geschäftsmodell des Händlers inzwischen mehr als eingepreist, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer Studie vom Mittwoch. In den kommenden Quartalen dürfte sich die Anlegerstimmung bessern, glaubt der Experte./ag/ajx Datum der Analyse: 20.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.