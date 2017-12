Jefferies senkt Ziel für Barclays auf 205 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 216 auf 205 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Unternehmenssteuerreform in den USA dürfte sich zwar positiv auf die Gewinne der Bank in 2019 auswirken, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht jedoch kurzfristig die Kernkapitalquote unter Druck, was die Dividendenfantasie dämpfen dürfte./ag/she Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.