Jefferies senkt Ziel für BT Group auf 325 Pence - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BT Group nach einer Gewinnwarnung von 400 auf 325 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Er habe nun sein Bewertungsmodell für den britischen Telekomkonzern überarbeitet, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Es sei aktuell kaum ersichtlich, ob BT nach Ende des Geschäftsjahres im März 2017/18 den Free Cashflow wieder steigern könne./ck/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.