Jefferies senkt Schaeffler auf 'Hold' - Ziel 12 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler nach der jüngsten Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 12 Euro gesenkt.Im fehle es bei dem Autozulieferer an Vertrauen in die nachhaltige Entwicklung der Margen im Autogeschäft, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer Studie vom Mittwoch. Er kürzte daraufhin seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) bis 2020. Trotz eines deutlichen Bewertungsabschlags gegenüber der Konkurrenz gebe es kaum Indizien für eine Neubewertung der Aktien./tih/bek Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.