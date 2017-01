Jefferies senkt JCDecaux auf 'Hold' - Ziel 31,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat JCDecaux von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 31,30 Euro belassen.Ungeachtet längerfristig guter Aussichten stehe dem Außenwerbe-Spezialisten 2017 ein schwieriges Jahr bevor, schrieb Analystin Iris Zheng in einer Studie vom Freitag. Vor allem das erste Halbjahr dürfte schwach ausfallen, was der Aktienkurs nach der jüngsten Rally nicht berücksichtige./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.