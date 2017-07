Jefferies senkt Intel auf 'Underperform' - Ziel 29 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Intel von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 29 US-Dollar gesenkt.Der Hersteller von Computer-Prozessoren sei dem Wettbewerber Nvidia im Bereich neuronale Netzwerke unterlegen, schrieb Analyst Mark Lipacis in einer Studie vom Montag. Die Intel-Marke Xeon verliere Marktanteile im Bereich Rechenzentren an den Hersteller von Graphikprozessoren und Chipsätzen für PC und Spielkonsolen. Auch wenn Intel seine Programmbibliothek für mathematische Berechnungen (Math Kernel Library) um entsprechende Fähigkeiten erweitert habe, befinde sich der US-Konzern noch in einer frühen Phase der Optimierung./ck/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.