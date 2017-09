Jefferies lässt Deutsche Telekom auf 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Roadshow auf "Underperform" mit einem Kursziel von 14,30 Euro belassen.Die Telekom habe nach eigener Einschätzung beim Ausbau des Glasfasernetzes die Fäden in der Hand und werde weder von der Politik noch vom Regulierer oder den Wettbewerbern in die Enge getrieben, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer Studie vom Mittwoch. Weitere Informationen zu den nächsten Schritten hält der Experte anlässlich der Jahresbilanz für möglich. Einen genaueren Zeitplan und finanzielle Details erwartet er aber erst am Kapitalmarkttag 2018./ag/tav Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.