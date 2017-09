Jefferies hebt Ziel für Vodafone auf 250 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vodafone nach einem Investorentreffen von 232 auf 250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Geschäftsdynamik in Großbritannien verbessere sich und dank des "Fit for Growth"-Programms des Telekomunternehmens dürften sich auch die Margen stärker ausweiten, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer Studie vom Montag./ck/ag Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.