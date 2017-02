Jefferies hebt Ziel für Schneider auf 58 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 52 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen.Der französische Elektrokonzern habe ein weiteres schwaches Quartal hinter sich, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Das Kursziel habe er einzig wegen der inzwischen höheren Bewertung des Investitionsgüter-Sektors angehoben./ck/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.