Jefferies hebt Ziel für Schaeffler auf 18 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Schaeffler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die starke Umsatzdynamik bei den Autozulieferern sollte 2017 anhalten, der Margenanstieg aber durch höhere Investitionen gebremst werden, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer Branchenstudie vom Dienstag. Während Fahrerassistenzsysteme wohl der größte Wachstumstreiber blieben, sei der Bereich Diesel weiter ein Hemmschuh. In Europa bevorzugt Kurian Titel wie Continental und Schaeffler. Für letztere spreche auch eine attraktive Bewertung./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.