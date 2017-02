Jefferies hebt Ziel für Roche auf 275 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 270 auf 275 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.In Gesprächen mit Investoren sei die Aphinity-Studie in der Behandlung von Brustkrebs weiterhin am wichtigsten, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer weltweiten Branchenstudie vom Freitag. Er glaube weiter an eine positive Umsatzauswirkung, bleibe aber vorsichtig hinsichtlich der Preisgestaltung./ck/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.