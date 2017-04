Jefferies hebt Ziel für RWE auf 18 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der deutsche Versorger profitiere am deutlichsten von denjenigen Themen, die den hiesigen Markt in den nächsten 12 bis 18 Monaten dominieren dürften, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer Studie vom Montag. Farman verwies unter anderem auf Fusionen und Übernahmen sowie auf die Aussicht auf steigende Dividenden. Zudem könnte eine Verknappung des Strommarktes insbesondere RWE in die Karten spielen./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.