Jefferies hebt Ziel für Osram auf 105 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Osram von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Aktie des Lichttechnikspezialisten sei weiterhin eine der interessantesten im Industriesektor, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Montag vorliegenden Studie. Osram dürfte mit ordentlichem Schwung ins Geschäftsjahr 2019 gehen./ajx/zb Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.