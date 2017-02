Jefferies hebt Ziel für Novartis auf 93Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 90 auf 93 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach der Aktie des US-Pharmaherstellers AbbVie sei die des Schweizer Konzerns in einem weltweiten Ranking sein zweiter "Top Pick", schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer globalen Branchenstudie vom Freitag. Für Novartis seien die Risiken wegen Unsicherheiten bei der Preisgestaltung von Medikamenten in den USA nur gering. Dabei verwies der Experte auf die bislang fehlende Klarheit in der Gesundheitspolitik unter dem neuen US-Präsidenten Trump./ck/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.