Jefferies hebt Ziel für Nike auf 75 US-Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 65 auf 75 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Nachdem der US-Sportartikelhersteller 2016 Marktanteile an den Konkurrenten Adidas verloren habe und Umsatz und Margen geschwächelt hätten, dürfte sich der Trend nun umkehren, schrieb Analyst Randal Konik in einer Studie vom Mittwoch. Die Branche dürfte weltweit robust bleiben. Die Nike-Aktie sei nun sein "Top Pick" im Sektor./ck/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.