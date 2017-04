Jefferies hebt Ziel für Intel auf 38 US-Dollar - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intel nach Zahlen zum ersten Quartal von 36 auf 38 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Trotz besser als erwartet ausgefallener Resultate und angehobener Ziele habe der Chiphersteller erstmals seit 2012 einen Rückgang im Geschäft mit Datenzentren verzeichnet, schrieb Analyst Mark Lipacis in einer Studie vom Freitag. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis dürfte in der unteren Hälfte der jüngsten Bandbreite verharren./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.