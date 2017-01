Jefferies hebt Ziel für Facebook auf 175 US-Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Facebook vor Zahlen zum Schlussquartal 2016 von 170 auf 175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das Online-Netzwerk dürfte innerhalb der Internetbranche weiterhin mit am deutlichsten von den Ausgaben für Werbung auf mobilen Endgeräten profitieren, schrieb Analyst Brian Fitzgerald in einer Studie vom Dienstag. Er hob seine Schätzungen an./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.