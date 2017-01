Jefferies hebt Ziel für ExxonMobil auf 92 US-Dollar - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ExxonMobil von 85 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Fundamentaldaten für die integrierten Ölkonzerne seien derzeit so gut wie seit 2012 nicht mehr, schrieb Analyst Jason Gammel in einer Branchenstudie vom Dienstag. Auf dem aktuellen Ölpreisniveau sei der Sektor wieder in der Lage, seine Dividendenzahlungen aus dem Free Cashflow zu finanzieren. Die Zielerhöhung begründete er mit der Verschiebung des Bewertungshorizonts von 2016 auf 2017./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.