Jefferies hebt Ziel für Eni auf 18,25 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 18,00 auf 18,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Verkauf von 25 Prozent der Anteile am Erdgasvorkommen in der Area4 vor Mosambik für 2,8 Milliarden US-Dollar impliziere einen höheren Wert für das gesamte Projekt, schrieb Analyst Marc Kofler in einer Studie vom Freitag. Positiv auf das Bewertungsmodell wirke sich zudem eine niedrigere Verschuldung aus./ag/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.