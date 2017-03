Jefferies hebt Ziel für Barclays auf 232 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 222 auf 232 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die britische Großbank sei mit Blick auf das Kapitalmarktgeschäft gut in das Jahr 2017 gestartet, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer Studie vom Dienstag. Er rechnet unter anderem mit steigenden Erträgen aufgrund von im Jahresvergleich deutlich höheren Margen im Emissions- und Beratungsgeschäft./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.