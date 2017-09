Jefferies hebt Ziel für Astrazeneca auf 4800 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca nach der Esmo-Konferenz von 4350 auf 4800 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Der diesjährige Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie habe mit Blick auf die Mittel Tagrisso und Imfinzi des britisch-schwedischen Pharmakonzerns sehr positive Ergebnisse geliefert, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Studie vom Montag. Er hob seine Schätzungen an, bleibt aber hinsichtlich der Ergebnisqualität von Astrazeneca vorsichtig./ck/ag Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.