Jefferies hebt Ziel für Allianz SE auf 222 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz SE von 216 auf 222 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Ein zweites Aktienrückkaufprogramm des Versicherers belege neben den jüngsten Zukäufen das Potenzial für Gewinnwachstum durch die Umschichtung von Kapital, schrieb Analyst Mark Cathcart in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gewinne je Aktie dürften also weiter steigen./bek/das Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.