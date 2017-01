Jefferies hebt Volvo auf 'Buy' und Ziel auf 125 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volvo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 95 auf 125 schwedische Kronen angehoben.Im Gegensatz zur Prognose von Volvo und der Konsenserwartung rechne er in diesem Jahr mit einem Anziehen des US-Lkw-Marktes, schrieb Analyst Graham Phillips in einer Studie vom Mittwoch. Zudem könnte sich der europäische Markt weniger schlimm entwickeln als zunächst von ihm befürchtet, und der brasilianische Markt scheine nun im Erholungsmodus zu sein./ajx/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.