Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp nach der Einigung auf eine Fusion der europäischen Stahlgeschäfte mit Tata Steel auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Dies sei ein positiver Kurstreiber und stütze seine These, dass das Investitionsgütergeschäft von Thyssenkrupp eine deutliche Aufwertung in Richtung 40 Euro je Aktie verdiene, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer Studie vom Mittwoch. Mit einem Abschluss der Fusion der Stahlaktivitäten rechnet er bis Ende 2018./ajx/ag Datum der Analyse: 20.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.