Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.Der Konzern komme seinen Vorhaben näher, stärker das margenträchtigere Investitionsgüterschäft in den Mittelpunkt zu rücken und gleichzeitig die wertsteigernde Konsolidierung im europäischen Stahlgeschäft voranzutreiben, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer Studie vom Mittwoch./ajx/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.