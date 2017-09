Jefferies belässt Schaeffler auf 'Hold' - Ziel 12 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler parallel zur Automesse IAA in Frankfurt auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen.Angesichts eines ungewissen Geschäftsverlaufs in China und den USA sei er bei den Autozulieferern wählerischer geworden, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer Branchenstudie vom Dienstag. Unter den deutschen Zulieferern sieht er Chancen bei Continental und Hella./das/ajx Datum der Analyse: 12.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.