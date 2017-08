Jefferies belässt Pfizer auf 'Hold' - Ziel 35 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 US-Dollar belassen.Nach einem starken Jahresstart mit diversen Marktzulassungen und positiven Studien müsse die weltweite Pharmaindustrie nun negativere Nachrichten hinnehmen, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Branchenstudie vom Donnerstag. In einem historisch gesehen relativ niedrig bewerteten Sektor gehöre die Pfizer-Aktie mit einer Gesamtrendite von 9 Prozent zum hinteren Mittelfeld./edh/gl Datum der Analyse: 24.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.