Jefferies belässt Oracle auf 'Buy' - Ziel 51 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 US-Dollar belassen.Mit der freigegebenen zweiten Version (R2) seiner Datenbank 12c dürfte der Softwarekonzern vor einem mehrjährigen Produktzyklus stehen, schrieb Analyst John DiFucci in einer Studie vom Dienstag. Das Interesse der großen Oracle-Kunden an diesem Produkt scheine stark zu sein./edh/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.