Jefferies belässt Metro auf 'Hold' - Ziel 17,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Metro-Aktie nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2016/17 auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen.Die Kennziffern hätten bestätigt, dass die Gewinne im Großhandel und bei der Supermarktkette Real zuletzt unter Druck gestanden haben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch mache der Handelskonzern Fortschritte in puncto Berichterstattung und Liquidität./kro/edh Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.