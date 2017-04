Jefferies belässt ExxonMobil auf 'Hold' - Ziel 92 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ExxonMobil auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 US-Dollar belassen.Analyst Jason Gammel passte in einer Studie vom Donnerstag seine Gewinnschätzungen an das operative Umfeld der Ölbranche an. Für ExxonMobil erhöhte er seine Prognose für 2017 von 3,38 auf 3,48 US-Dollar je Aktie. Für 2018 senkte er sie hingegen von 5,29 auf 4,94 Dollar./ajx/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.