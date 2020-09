Jefferies belässt Deutsche Wohnen auf 'Hold' - Ziel 42 Euro

Finanztrends Video zu Deutsche Wohnen SE



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach einer Veranstaltung mit dem Gewerbeimmobilien-Dienstleister CBRE auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Wie Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, sei für den Berliner Immobilienmarkt trotz des Mietendeckels ein positives Bild gezeichnet worden. Die Entwicklung von Angebot und Nachfrage sei demnach in Ordnung und die Zuwanderung in die Hauptstadt werde vor einer Erholung gesehen. Der Barmittelfluss durch Mieten sei in einer anhaltenden Krise ein "sicherer Hafen" auch wegen umfangreicher staatlicher Hilfsmaßnahmen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2020 / 10:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2020 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.