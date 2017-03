Jefferies belässt Deutsche Post auf 'Hold' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.Der deutsche Logistikkonzern schneide in der Branche weiterhin am besten ab, schrieb Analyst David Kerstens in einer Studie vom Montag. Er verwies auf eine überdurchschnittliche Entwicklung in den Express- und Supply-Chain-Bereichen. Dagegen lasse eine Erholung im Frachtgeschäft wohl länger auf sich warten./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.