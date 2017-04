Jefferies belässt Daimler auf 'Underperform' - Ziel 56 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler nach einer Analystenkonfernez anlässlich der jüngsten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen.Analyst Philippe Houchois sprach in einer Studie vom Donnerstag zwar von einem soliden Jahresstart mit Blick etwa den Liquiditätszufluss und die Auftragseingänge in der Lkw-Sparte. Allerdings bereite im die relativ schwache Profitabilität von Mercedes weiterhin Sorgen./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.