Jefferies belässt DWS auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS angesichts eines Medienberichts über einen potenziellen Zukauf durch den französischen Konkurrenten Amundi auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Er habe einen möglichen Verkauf der Lyxor-Vermögensverwaltung durch die Societe Generale schon im Januar thematisiert, als er mit der Beobachtung von Amundi und DWS begonnen habe, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Montag vorliegenden Studie. Damals äußerte er seine Präferenz für Amundi, im März sprach der Experte aber auch für DWS eine Kaufempfehlung aus./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2020 / 17:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2020 / 17:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.