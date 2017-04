Jefferies belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 220 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen.Der Reifenhersteller dürfte in puncto Profitabilität ein hartes erstes Quartal verzeichnet haben, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer Studie vom Montag. Dies sollte in den Konsensschätzungen aber bereits berücksichtigt sein./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.