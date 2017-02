Jefferies belässt Brenntag auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" belassen.Die guten Zeiten für die europäischen Chemiewerte dürften vorüber sein, denn die Bewertungen hätten mittlerweile ein - historisch gesehen - relativ hohes Niveau erreicht, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer Branchenstudie vom Dienstag. In der zweiten Jahreshälfte könnte sich das Anlegerinteresse wieder auf defensivere Aktien wie Linde richten, weg von zyklischeren Titeln wie Brenntag./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.