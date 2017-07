Jefferies belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach der Gewinnwarnung der Pflanzenschutz-Sparte CropScience auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen.Dieser negative Sondereffekt sei eine Enttäuschung, ändere aber nichts an den mittelfristigen Geschäftsaussichten des Bayer-Konzerns oder dem beträchtlichen Aufwärtspotenzial durch die Übernahme von Monsanto, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Studie vom Montag. Er rechne in den nächsten sechs Monaten mit einer überdurchschnittlichen Aktienentwicklung./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.