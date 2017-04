Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Der Umsatz des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns habe überraschend deutlich zugelegt, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) unerwartet deutlich gefallen sei, schrieb Analyst Sandy Morris in einer Studie vom Donnerstag. Wichtig sei aber, dass sich Airbus beim Langstrecken-Großraumflugzeug A350 in die richtige Richtung bewege./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.