JPMorgan startet Snap mit 'Neutral' - Ziel 24 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Snap mit "Neutral" und einem Kursziel von 24 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen.Das Unternehmen hinter der Foto- und Video-App Snapchat habe eine sehr engagierte und hochattraktive Nutzerbasis, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer Studie vom Montag. Allerdings werde der Wettbewerb bei den sozialen Medien zunehmend schärfer. Zudem gebe es für Snap noch viel zu tun, um die aktuell hohe Bewertung zu rechtfertigen./la/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.