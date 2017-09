JPMorgan startet Kion mit 'Overweight' - Ziel 89 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion mit "Overweight" und einem Kursziel von 89 Euro in die Bewertung aufgenommen.Angesichts der Aussicht auf ein starkes Gewinnwachstum je Aktie und steigende Margen sei das Papier des Gabelstaplerherstellers unterbewertet, schrieb Analyst Glen Liddy in einer Studie vom Montag./ajx/ag Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.