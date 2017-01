JPMorgan senkt Zurich auf 'Neutral' und Ziel auf 290 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich Insurance Group aus Bewertungsgründen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 308 auf 290 Franken gesenkt.Er gehe nun von einer höheren Steuerquote als bisher für den Versicherer aus, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwochabend vorgelegten Branchenstudie. Zudem habe er seine Erwartungen für die Gewinne im Sachversicherungsgeschäft gesenkt./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.