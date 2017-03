JPMorgan senkt Ziel für Vivendi auf 19 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vivendi von 19,70 auf 19,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Er habe sein Bewertungsmodell für die Aktie des französischen Medien- und Musikkonzerns nach den Jahreszahlen überarbeitet, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Montag. An seinen Gewinnschätzungen für 2017 und 2018 habe sich fast nichts geändert. Das neue Kursziel gehe auf die jüngst gesunkene Branchenbewertung und eine niedrigere Bewertung der Finanzanlagen von Vivendi zurück./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.