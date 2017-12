JPMorgan senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 25 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 27 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Analyst Fraser Jamieson passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des abgeschlossenen Geschäftsjahres an. Der Ausblick auf 2018 habe aus seiner Sicht nicht gerade begeistert. Für das europäische Stahl-Gemeinschaftsunternehmen mit Tata sei das Management aber weiter optimistisch, was im Moment das Wichtigste sei./ag/zb Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.