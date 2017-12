JPMorgan senkt Ziel für Siemens Gamesa auf 10,40 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Gamesa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 11,00 auf 10,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Er habe sein Bewertungsmodell für den Windanlagenbauer mit Blick auf das testierte verkürzte Geschäftsjahr sowie Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg angepasst, woraus sich aber keine Änderungen für seine operativen Schätzungen ergeben hätten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe er seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) wegen höherer Entwicklungskosten reduziert./gl/bek Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.